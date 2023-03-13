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Erdek'te otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Balıkesir’in Erdek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza Erdek-Bandırma karayolu üzerinde meydana geldi. B.B. idaresindeki otomobil, Erdek'ten Bandırma istikametine giderken Murat Bayırı mevkiinde kavşakta Arif Kök (67) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıya müdahale ederek Erdek Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradan Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kök, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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