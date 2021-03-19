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Erdek'te otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.


Kaza, Yalı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Hükümet Caddesi'nde ilerlemekte olan İsa Dindar'ın kullandığı 45 ZP 317 plakalı otomobil, yaya Uğur Çıvgın'a çarptı. Uğur Çıvgın acılar içinde yere yığılırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 112 ekibi yaralıyı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uğur Çıvgın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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