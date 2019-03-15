Erdek'te “Pİ Günü” kutlandı

Erdek'te Nerime Yüksel Ortaokulunda “Dünya Pİ Günü” nü değişik etkinliklerle kutladı.

Nerime Yüksel Ortaokulu Matematik Zümresi önderliğinde, düzenlenen “Dünya Pi Günü” etkinliklerinde, öğretmenler ve öğrenciler Pİ gününü kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz'ünde katıldığı etkinliklerde okul öğrencileri, öğretmenleri ve davetliler “Pİ” sembolü içeren tişörtlerini giyerek etkinliği başlattılar. Günün anlamına uygun olarak okul panosu düzenlenirken, okulun 7. sınıf öğrencilerinin “Dünya Pİ Günü” ile ilgili hazırladıkları kısa tiyatro gösterisi okulun salonunda davetlilerce izlendi. “Dünya Pİ Günü” için hazırlanan “Pİ” pastası ilçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Okul Müdürü Metin Erdin ve Matematik öğretmenleri tarafından birlikte kesilerek öğrenci ve misafirlere ikram edildi. Matematik zümresi öğretmenleri, öğrencilere değişik etkinlikler ile matematiğinde gizemli ve eğlenceli bir yönünün olduğunu gösterme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını dile getirdiler.