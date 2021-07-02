Erdek'te rüşvet operasyonu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alıp verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince “Rüşvet” suçuna yönelik Erdek'te operasyon düzenlendi. Erdek ilçesinde Gayrimenkul alım satım işlemleri esnasında tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alma verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen Erdek İlçesi Tapu Müdürlüğünde görevli 1 müdür yardımcısı, 1 memur, 1 muhtar, 6 emlakçı ve aracılık yapan toplam 9 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanma çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Yapılan aramalarda çeşitli dokümanlar, ajanda ve tapu senetleri ele geçirilirken konu ile ilgili 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında “rüşvet” suçu kapsamında yasal işlem yapıldı. Şahıslarla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.