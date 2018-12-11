Erdek'te sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

Erdek'te öğrenciler ile yetişkinlere yönelik “Sağlıklı Beslenme ve Probiyotikler” konulu seminer verildi.

Erdek'te BENGİ Projesi kapsamında, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü organizasyonuyla Erdek Öğretmenevi Konferans Salonu'nda hedef kitlesi 12. sınıf öğrenciler ile yetişkinlere yönelik “Sağlıklı Beslenme ve Probiyotikler” konulu seminer verildi.

Düzenlenen “Sağlıklı Beslenme ve Probiyotikler” konulu seminerde; Diyetisyen Fatih Erkan ve Gıda Teknolojileri Öğretmeni Meral Bozkurt tarafından sunum yapılarak sağlıklı beslenme, turşu ve sirke yapımı anlatıldı.

Seminere, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ve eşi Zeynep Çalık, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Erdek İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koçu, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.