İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdek'te sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

Erdek’te öğrenciler ile yetişkinlere yönelik “Sağlıklı Beslenme ve Probiyotikler” konulu seminer verildi.

Erdek'te öğrenciler ile yetişkinlere yönelik “Sağlıklı Beslenme ve Probiyotikler” konulu seminer verildi.


Erdek'te BENGİ Projesi kapsamında, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü organizasyonuyla Erdek Öğretmenevi Konferans Salonu'nda hedef kitlesi 12. sınıf öğrenciler ile yetişkinlere yönelik “Sağlıklı Beslenme ve Probiyotikler” konulu seminer verildi.


Düzenlenen “Sağlıklı Beslenme ve Probiyotikler” konulu seminerde; Diyetisyen Fatih Erkan ve Gıda Teknolojileri Öğretmeni Meral Bozkurt tarafından sunum yapılarak sağlıklı beslenme, turşu ve sirke yapımı anlatıldı.


Seminere, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ve eşi Zeynep Çalık, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Erdek İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koçu, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.