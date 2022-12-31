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Erdek'te saman yüklü kamyon alev aldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Narlı kırsal mahallesi kara yolu üzerinde saman yüklü kamyon alev aldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Narlı kırsal mahallesi kara yolu üzerinde saman yüklü kamyon alev aldı.


Edinilen bilgiye göre, Erdek-Narlı kara yolu üzerinde üç çınar mevkiinde seyir halindeki 39 AAZ 287 Plakalı A. Aslan yönetimindeki aracın üzerinde ki tutuşan saman balyaları İtfaiye Ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Seyir halindeyken çıkan yangın samanların yola saçılmasına neden olurken ekipler ana yol üzerindeki samanları temizleyerek yolun trafiğe açılmasını sağladı.

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