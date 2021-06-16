İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi

Erdek’te etkili olan şiddetli lodos, Kurbağalı sahili açıklarında tonozda bağlı bulunan yelkenli tekne ve sür’at teknesinin karaya oturmasına sebebiyet verdi.

Erdek'te etkili olan şiddetli lodos, Kurbağalı sahili açıklarında tonozda bağlı bulunan yelkenli tekne ve sür'at teknesinin karaya oturmasına sebebiyet verdi.


Kurbağalı sahili açıklarında demirli bulunan "Muya" isimli 8 metre uzunluğundaki yelkenli tekne ve "Mustafa Naz 1" isimli sür'at teknesi, tonozda bağlı bulunan halatlarının kopmasıyla sahile sürüklendi. Sahile vuran tekneleri gören vatandaşlar kurtarma çalışması başlattı. Başarılı olamayan vatandaşlar tekne sahiplerine haber vererek vinç yardımıyla tekneleri denizden çıkardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.