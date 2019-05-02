Erdek'te “Sıfır Atık Projesi” tanıtımı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yaşama geçirilen “Sıfır Atık Projesi” tanıtım ve farkındalık programı Erdek'te Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ve ilçe protokolünün yanı sıra öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan'ın proje tanıtımı ile ilgili yaptığı konuşma ile başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi”nin israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum nedenlerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi amacıyla başlatıldığının altını çizen Alkan, “Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık'ın eşi Zeynep Çalık'ın önderliğindeki bu projeyi Erdek Kaymakamlığı adına, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak eğitim düzeyine taşımak istedik” dedi.

Alkan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bilinçli bir toplum, sağlıklı düşünen bir nesilden geçer diyerek, bu noktada öğrencilerimizden başlayıp bireysel ve kurumsal bir farkındalığı amaç edinen bir eğitim projesi oluşturduk. Eğitimlerimizde, düşünerek gereksiz tüketmemeyi, daha az tüketmeyi, değerlendirmeyi ve yeniden kullanmayı, değiştirmeyi ve yeniden farklı bir amaçla kullanmayı, dönüştürerek doğaya geri kazandırmayı hedefleyen tüketim ilkelerinden oluşan bir eğitim için Zeynep Çalık önderliğinde toplantılar yaparak istişarelerde bulunduk. Düşünce alışverişi ve beyin fırtınası yaparak nasıl bir çalışma gerçekleştirebileceğimizi konuştuk. Bu projeyi adım adım yaşama geçirebilmek için okullarda öğrencilerimize ve kursiyerlerimize anket hazırlayarak mevcut durum tespiti yaptık”

Ardından konuşan Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, “Sıfır Atık Projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, birçok sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen bir projedir. Arkadaşlarımız bu projeyi, büyük emeklerle, eğitimini yaygınlaştırarak geliştirdiler. Hedefimiz toplumda bir farkındalık uyandırmaktı” dedi.

Çalık, "Sadece ekmek israfı bütün Afrika'yı doyurur"

“Yaşamımızda pek çok şeyi kullanıyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Kaymakam Çalık, “Yiyecek, içecek, giyim kuşam yaşadığımız ortamda dünyanın bütününü kullanıyoruz, havasını soluyoruz, ama şunu bilmemiz gerekiyor ki, bu dünya bu ortam sadece bize ait değil, geçmiş nesillerin bize devrettiği gibi biz de gelecek nesillere varlıklarını sürdürebilecek şekilde devretmemiz gerekiyor. Bunun için de sanayi toplumları aslında kapitalizm sisteminin ortaya koyduğu aslında tüketici toplum israfın kaynağından vazgeçerek eğitim ve diğer resmi kurumlarda ve işletmelerde ortaya konulacak farkındalıklarla israfı azaltmak hedefimiz olmalı. Bu israf içinde belki de hiç övünmeyeceğimiz noktalar var. Sadece ekmek israfı, bütün Afrika'yı doyuracak kadar, özel işletmelerde bilhassa konaklama yerlerinde korkunç israflar var. Anaokulumuzun projesinde öğrencilerimizin anneleri bayat ekmeklerden, ev hanımlarımız evlerde bayat ekmeklerden çeşitli tatlılar, börekler çörekler yaparak, geri dönüşeme kazandırmışlar. İsraf dinimizde de haram sayılmış, dikkatli olduğumuz takdirde hem ülke ekonomisi ve aile bütçemize ekonomik anlamda destek olacaktır. Farkındalık oluşturmak adına hedefimiz bütün kamu kurum ve kuruluşlarında, aynı zamanda okullarımızda, bu proje üzerinde çalışma başlatılması ‘Sıfır Atık Projesi' esas hedefimiz olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, makine nakış öğretmeni Kısmet Toprak'ın “Bütçe Tasarrufu Örnekler”, giyim öğretmeni Fadime Cömert'in “Tekstilde Farkındalık”, gıda teknolojileri öğretmeni Meral Bozkur'un “Gıda Bilinci, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Kumru Çakıroğlu'nun “Teknoloji ile Zamandan Tasarruf “ konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Programın sonunda müzik öğretmeni Ceylan Akkaya eşliğindeki müzik korosu “Mavişim” şarkısını seslendirirken, dinleyicilerden büyük alkış aldı.