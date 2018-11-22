Erdek'te silah ve uyuşturucu operasyonu

Operasyonlarda 5 ruhsatsız silah, mermi ve kesici aletler yakalandı.

Erdek Emniyet Müdürlüğü, son bir hafta içinde suçların önlenmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Buna paralel şekilde ruhsatsız tüfek, tabanca, kesici-delici aletler bulunduranlara yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda, G.A.'da 1, O.D. 1, ve E.Ç. 2 adet olmak toplam 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yine operasyonlar sırasında A.K. isimli kişinin aracında 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjörü ve bu tabancaya ait 20 adet fişek ve pala denilen bıçak ile A.K. isimli kişide bir adet sustalı tabanca denilen bıçak bulundu.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu operasyonları da gerçekleştirdi. İki ayrı operasyonda S.U.' ve K.T.'de uyuşturucu ele geçirilirken, bu kişilerle irtibatlı oldukları tespit edilen E.T. B.E G.T. ve A.K. olmak üzere 4 ayrı kişi, uyuşturucu madde ticareti yapma suçu nedeniyle adli makamlara gönderildi. Ayrıca, yine aynı kapsamda hakkında yakalama emri bulunan, başçavuş rütbesindeki M.G. de lojmandaki evinde yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olaylarda yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.