İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erdek'te silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Erdek ilçesi Yalı mahallesinde bir kafenin önünde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Yalı mahallesinde bir kafenin önünde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre Erdek Yalı mahallesinde bir kafenin önünde henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı çıkan tartışma sonrasında Metin D. bacağından silahla vurularak yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından Ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.