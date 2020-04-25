Erdek'te sokağa çıkan 13 kişiye para cezası

Erdek'te sokağa çıkma yasağını ihlal ederek dışarı çıkan 13 kişiye toplam 13 bin 109 TL. para cezası kesildi.

23-26 Nisan tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilden biri olan Balıkesir'de, il geneli ve bağlı ilçelerde görevli polis ekipleri aralıksız devriye görevi yapıyor. Vatandaşları dışarı çıkmamaları için anonslar yaparak uyaran polis ekipleri, sokağa çıkanlara ise ceza kesiyor.

Erdek İlçe merkezi, meydan, cadde ve sahil bandında devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yasağın ilk günü mazeretsiz dışarı çıktıkları belirlenen 12 kişiye toplam 9 bin 929 lira para cezası uyguladı. İkinci gün ise bu oran bir kişi ile sınırlı kaldı. Eski eşinin evinin önüne gelerek rahatsız etmesi sonucunda sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı 3 bin 180 lira para cezası ve 6284 sayılı Kadına Şiddet kanunu uyarınca da gerekli işlem yapıldı.