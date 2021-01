Erdek'te sokak hayvanları unutulmadı

Erdek'te soğuk havanın yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından sokak hayvanlarına mama verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin can dostlara mama dağıtım çalışmalarına Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy'da eşlik etti. Soğuk hava şartlarında can dostlarının ihmal edilmediğini işaret eden Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, bölgemizde etkisini gösteren soğuk havada sokak hayvanlarımıza mama vermeyi unutmadık. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile beraber, sokakta yaşayan hayvanlarımızı, can dostlarımızı besledik. Özellikle soğuk olan bugünlerde planlı ve düzenli olarak yapılan faaliyetten dolayı emeği geçen jandarma personelime teşekkür ederim” dedi.