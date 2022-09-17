Erdek'te tarihi eser kaçaklarına operasyon düzenlendi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

Erdek İlçesinde 3 şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediğinin tespiti üzerine, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1.100 adet sikke ile tarihi eser niteliğinde obje, 8 adet anfora (desti), 2 adet detektör, 1 adet jeneratör, 10 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlemler başlatıldı.