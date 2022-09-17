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Erdek'te tarihi eser kaçaklarına operasyon düzenlendi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi.


Erdek İlçesinde 3 şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediğinin tespiti üzerine, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1.100 adet sikke ile tarihi eser niteliğinde obje, 8 adet anfora (desti), 2 adet detektör, 1 adet jeneratör, 10 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlemler başlatıldı.

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