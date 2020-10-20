Erdek'te Telekom'a ait altyapı bacası çöktü

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Erdek ilçesinde Telekom'a ait hasarlı altyapı bacasında göçük oluştu. Göçük sırasında baca üzerinden bir otomobilin geçmemesi olası bir kazayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesinde bir sokakta Telekom'a ait bacada hasar oluşunca, Telekom görevlilerince hasarlı bacaya 4 duba konulup çevresine de uyarı bandı çekildi. Aradan geçen günler geçmesine rağmen bacanın onarımı gerçekleşmeyince, hasarlı baca son yağan yağmurların ardından çöktü. Mahalleli, günde onlarca aracın yanından geçtiği göçüğün bir felakete neden olmadan onarılması talebinde bulundu.

Erdek'in cadde ve sokaklarında Telekom'a ait çok sayıda sorunlu baca olduğunu belirten vatandaşlar, “Oysa böyle bir kurumsal şirket vurdumduymaz olamaz. Sorunlu bacalar nedeniyle gerek vatandaşlar gerekse araçlar için tehlike arz ediyor. Cadde ve sokaklarda bulunan birçok bacanın üzerinden araçlar geçerken kapakların yerinden oynaması nedeniyle çok sayıda araçta maddi hasar meydana geliyor. Telekom yetkilileri ilçedeki sorunlu tüm bacalar acilen onarmalı” dedi.