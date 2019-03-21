Erdek'te Telkari takı sergisi

Anadolu Coğrafyasının kadim kültürü Kazaziye ve Telkari Sanatçı Halime Çalışkaner'in el emeği ve göz nuruyla ürettiği eserleriyle oluşturduğu takı sergisi törenle açıldı.

Kazaziye, telkari, altın ve gümüşün iğne ve çeşitli ebatlardaki şişlerle tamamen elle uygulanan el sanatları olarak günümüzde Trabzon el işçiliğiyle de ön plan çıkarken sanatçı Halime Çalışkaner sergide yer alan eserlerin uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkarılan çalışmalar olduğunu anlattı. Çalışkener, “Bu sanatın unutulmaya yüz tutmuş Anadolu'da geçmişten gelen bir geleneksel kültürel miras olduğunu ve 2 bin 500 yıl öncesine ait örneklerin halen Uşak Pegasus müzesinde ve pek çok müzede yer aldığını açıklayan Çalışkaner, Kazaziye ve Telkari çalışmalarında antik çağdan bu yana kültürel değer olarak halk arasında yaşatılan ve bugüne kadar gelen kültürel değerimizin yaşatılması için yoğun çaba gösterdiğini ve güzide örneklerden yola çıkarak özgün bir sentez oluşturma gayreti içinde olduğunu” ifade etti.

Geleneksel kültürel değerimiz olan Kazaziye ve Telkari sanatına ilgi duyanlara katkı yapmak için her türlü desteği vereceğini belirten Çalışkaner, gerek halk eğitim gerekse belediyenin denetiminde açılacak kurslara destek olmak istediğini kaydetti.

Erdek Öğretmenevi'nde gerçekleşen serginin açılış törenine Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ve eşi, Erdek Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan, şube müdürleri ve kursiyerler katıldı.