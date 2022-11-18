Erdek'te tır ile kamyon çarpıştı, 1 tır ise tarlaya uçtu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sağanak yağışta kayganlaşan yolda 1 tır tarlaya uçtu. Aynı yerden bir süre sonra başka tır ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Bandırma-Erdek yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı.

Erdek'te zincirleme trafik kazası meydana geldi. 15 AJ 477 plakalı tır sağanak yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan araçtan çıktı. Aynı yerde 10 AHL 899 plakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Toplama tırı ile karşı yönden gelen kamyon kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Kamyon sürücüsü yaralanırken, diğer sürücüler kazadan yara almadan atlattılar. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü Erdek Neyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Bandırma-Erdek yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı.