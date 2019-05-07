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Erdek'te trafik haftası kutlandı

Her yıl 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Trafik Haftası" Erdek’te de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Her yıl 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Trafik Haftası" Erdek'te de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.



Erdek İstiklal İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Programda İstiklal İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Büyüktaş, günün anlamına uygun yaptığı konuşmasında, “Trafik kuralları uzun araştırmalar ve deneyler sonucunda ortaya çıkmıştır. Toplum olarak doğru yerde, doğru zamanda ve doğru olan trafik kurallarını uygulayarak can ve mal güvenliğimizi korumalıyız.” dedi.



Anasınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan trafik konulu drama gösterisi büyük alkış topladı. Öğrenciler şiirler okudu. Tören, Trafik Haftası nedeniyle Erdek'de düzenlenen resim, şiir ve slogan yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle birlikte kutlama programı sona erdi.



Trafik Haftası kutlama programına Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Volkan Kocatürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Erdek Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aydın Tekin, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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