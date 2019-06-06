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Erdek'te trafik yoğunluğu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde ramazan bayramı ve yaz ayın başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ramazan bayramı ve yaz ayın başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.


Erdek girişinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik sürekli kilitlenirken, araçların ilçeye girişi çileye dönüşüyor. Adalara seferlerin kent içinde kalan iskeleden yapılması da kent içi trafiğin yoğunluğunu ve trafik kazası riskini artırıyor. Bu durum, Erdek'e en kısa süre içinde bir “çevre yolu” yapılması zorunluluğunu ortaya koyuyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, çevre yolunu kısa süre içinde gündemine alması ve girişimlerini başlatması ilçe halkı tarafından isteniyor. Okulların bahçeleri de araç parkına açılmasına karşın yine ilçedeki otopark ihtiyacı da çok ciddi boyutlara ulaştı. Tüm cadde ve sokaklar araçlarla dolarken, trafiğin akışı da çok zorlaştı.

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