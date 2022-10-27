Erdek'te traktör kazası 1 kişi yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ocaklar kırsal mahallesinde traktör kazası nedeniyle bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, traktör sürücüsü Tuncay Y. sert ve ani fren yapması sebebi şarampole yuvarlandı. Traktör sürücüsü Tuncay Y. kendi imkanlarıyla traktörün altından çıktı. Çevredekileri vatandaşların 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurtarıcı yardımı ile traktör olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Traktör sürücüsü Tuncay Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.