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Erdek'te turizm bayramda canlandı

Balıkesir’in gözde tatil merkezlerinden Erdek ve Kapıdağ Yarımdası kurban bayramında tatilci akınına uğradı.

Balıkesir'in gözde tatil merkezlerinden Erdek ve Kapıdağ Yarımdası kurban bayramında tatilci akınına uğradı.


Bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşılan Erdek ve kırsal mahalleler, bayramın sona ermesiyle birlikte boşaldı. Kışın nüfusu 35 bin 500 olan ilçede 4 gün boyunca tatil yapan vatandaşlar, bayramın son günü dönüş için yola çıktı.


Yaz aylarında denizi, güneşi ve kumu ile ilgi çeken Kapıdağ Yarımadası çevresinde bulunan konaklama tesislerinde 4 günlük bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşılırken, rezervasyon yaptırmadan ilçeye gelen bir çok kişi konaklama yeri bulmakta zorluk yaşadı. Pansiyon işletmecilerinin evlerini geceliği 300-350 liradan kiraya verdikleri öğrenildi.


Sahillerde bol bol güneşlenip serinlemek içinde denize giren vatandaşlar, Kapıdağ Yarımadası'nın eşsiz güzellikteki koylarını tekne turu ile gezerek, akşamları ise eğlence yerlerinde gönüllerince eğlendi. Kurban bayramı sonrası dönüş için araçları ile yola çıkan vatandaşların şehir içerisinde uzun araç kuyrukları oluşturdukları gözlendi.

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