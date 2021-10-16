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Erdek'te uyuşturucu operasyonu

Erdek’te jandarma ekipleri kaçak kenevir bitkisi üreten şahsı gözaltına aldı.

Erdek'te jandarma ekipleri kaçak kenevir bitkisi üreten şahsı gözaltına aldı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 1 şüphelinin ekim yaptığı alanda ve ikamet adresinde yapılan aramalarda; bin 118 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak hakkında adli tahkikata başlanıldı. Yakalanan şahsın kasten adam öldürme suçundan arandığı yapılan tahkikatta ortaya çıktı.

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