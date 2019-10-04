İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdek'te uyuşturucuya geçit yok

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş yerinde uyuşturucu satan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.


Edinilen bilgiye göre; Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir şahsın iş yerinde uyuşturucu maddelerinden 'kristal' diye tabir edilen metamfetamin ve skunk maddesini dükkanında para karşılığında sattığını tespit etti. Bursa'dan uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaşılan E.K.'nin iş yerinde yapılan aramada, 50 gram skunk uyuşturucu maddesi ile bir adet toplu tabanca ele geçirildi. İş yerinde gözaltına alınan E.K.'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.