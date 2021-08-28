İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erdek'te vatandaşa sağlık kontrolü

Balıkesir’in Erdek ilçesinde sağlık ekipleri Paşaliman Adası’ndaki kırsal mahallelerde kan şekeri ve tansiyon ölçümleri gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sağlık ekipleri Paşaliman Adası'ndaki kırsal mahallelerde kan şekeri ve tansiyon ölçümleri gerçekleştirdi.


Bu kapsamda Paşaliman Adası'na giden Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından, vatandaşlara şeker ve tansiyon rahatsızlıkları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ekipler kan şekeri ve tansiyon kontrollerinin yanı sıra, pansuman işlemleri gerçekleştirdi. Ayrıca belediye fizyoterapisti fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri konusunda kontroller gerçekleştirdi.


Yapılan kontrollerin ardından kan şekeri veya tansiyon değerlerinin normalin üstünde çıkan vatandaşlar, ilgili kurumlara yönlendirildi.


Paşaliman Adası'nda yer alan Poyrazlı, Paşalimanı, Harmanlı, Balıklı, Tuzla mahallelerinde yaşayan ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 15 günde bir adaya kontrol için gidecekler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.