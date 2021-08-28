Erdek'te vatandaşa sağlık kontrolü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sağlık ekipleri Paşaliman Adası'ndaki kırsal mahallelerde kan şekeri ve tansiyon ölçümleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Paşaliman Adası'na giden Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından, vatandaşlara şeker ve tansiyon rahatsızlıkları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ekipler kan şekeri ve tansiyon kontrollerinin yanı sıra, pansuman işlemleri gerçekleştirdi. Ayrıca belediye fizyoterapisti fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri konusunda kontroller gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerin ardından kan şekeri veya tansiyon değerlerinin normalin üstünde çıkan vatandaşlar, ilgili kurumlara yönlendirildi.

Paşaliman Adası'nda yer alan Poyrazlı, Paşalimanı, Harmanlı, Balıklı, Tuzla mahallelerinde yaşayan ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 15 günde bir adaya kontrol için gidecekler.