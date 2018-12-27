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Erdek'te vatandaşlar başı boş köpeklerden tedirgin

Erdek’te cadde ve sokaklarda sürü halinde dolaşan başı boş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.

Erdek'te cadde ve sokaklarda sürü halinde dolaşan başı boş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.


Erdek ilçe merkezini mesken edinen sürü halinde gezen sokak köpekleri yetkililer tarafından hiçbir tedbir alınmadığı için vatandaşların özellikle de küçük çocukların korku dolu anlar yaşamasına sebep oluyor. İlçe sahilinde ve birçok sokakta sürü olarak dolaşan köpeklerin özellikle küçük çocuklar için büyük tehlike arz ettiğinden yakınan vatandaşlar, “Erdek'te başı boş gezen sokak köpekleri çocuklarımız açısından ciddi anlamda tehlike arz ediyor. Gece ve gündüz fark etmeksizin cadde ve sokaklarda gruplar halinde gezen köpekler özellikle de yaşlılar ve çocuklar açısından büyük sorun oluşturuyor. Köpeklerin saldırısı sonucu ortaya istenmeyen olayların yaşanması mümkün. Böyle bir durumda bunun hesabını kimler verecek? Bizler köpeklerin öldürülmesini kesinlikle istemiyoruz ancak bir an önce bunların barınaklarda toplanmasını istiyoruz" dediler.

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