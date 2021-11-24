Erdek'te yağışta 4 ayrı trafik kazası meydana geldi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan yağış sonrası 4 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda ölü veya yaralı olmaması sevindirdi.

Yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdi. Erdek-Bandırma karayolunda, özellikle yağışlı havalarda çok sayıda trafik kazası meydana geliyor.

Erdek - Bandırma karayolunda meydana gelen 4 ayrı kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İlk kaza Erdek-Bandırma yolu Düzler Mevkii sinyalizasyon ışıklarında meydana geldi. Havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan araç önündeki 16 SP 510 plakalı kamyonete çarptı. Araçta sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza Erdek'ten Bandırma'ya gitmekte olan 3 araç, muhtelif saatlerde yağış nedeniyle aynı yerde virajı alamayarak şarampole uçtu.

Araçlar şarampole uçarken, şoförleri ise yara almadan kendi imkanlarıyla araçlarından dışarı çıktı.

Kazalardan üçüncü ise Erdek'ten Bandırma istikametine seyreden bir araç, yağış nedeniyle virajı alamayarak şarampole uçtu. 10 PJ 569 plakalı aracın şoförünün, kaza sonunda aracından burnu bile kanamadan çıkması büyük şanstı. Kazalar nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak seyretti.