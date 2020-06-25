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Erdek'te yağmurdan sonra sahilde kirlilik oluştu

Erdek’te sağanak yağmurun ardından Kanava plajı bölgesinde çöplüğe döndü.

Erdek'te sağanak yağmurun ardından Kanava plajı bölgesinde çöplüğe döndü.


Erdek'te de etkili olan sağanak yağış sonrasında derelerden sürüklenen denize gelen atıklar Kanava sahilini çöp içinde bıraktı. Kanava deresinden yağmur suyu ile birlikte gelen pet şişeler, tarım ilaçları kutuları, içki şişeleri, bidonlar, su boruları, tuvalet sifonu, poşet gibi atıklar nedeniyle sahil çöplüğe dönüştü.


Sağanak yağış sonrası yaşanan bu manzara gelişi güzel çevreye bırakılan atıkların sebep olduğu kirliliği ortaya çıkartırken, vatandaşlar, “Her zaman yağmur yağdığında dere yükselince Kanava sahili çöple doluyor. Çevreye duyarlı olmayan sorumsuz şahıslar çöplerini dereye atıyor. Gördüğünüz gibi dere yükselince bu çöpler sahile geliyor ve çirkin manzaralar oluşturuyor. Bu kirliliğe sebebiyet verenleri cezalandırmak lazım. Sonuç olarak belediye yetkilileri bu konuda kalıcı tedbirler almalı" diye konuştular.

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