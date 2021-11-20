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Erdek'te yanan ev ekiplerce temizlendi

Geçtiğimiz gün sabaha karşı çıkan yangında zarar gören ev BASKİ Erdek Şube Şefliği’nde görevli ekipler tarafından temizlendi.

Geçtiğimiz gün sabaha karşı çıkan yangında zarar gören ev BASKİ Erdek Şube Şefliği'nde görevli ekipler tarafından temizlendi.


Erdek Atatürk Mahallesi'nde Türkan S. isimli vatandaşın evinde yangın çıkmış, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüştü.


Yangın sabahı olay yerine gelen Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, evi yanan vatandaşa destek sözü vermişti. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı için mutlu olduğunu ifade eden Kaymakam Atasoy, ailenin yaralarını bir an önce saracaklarını belirtti. Kaymakam Atasoy'un talimatıyla yanan eve giden ekipler yanan evdeki malzemeleri temizlediler.

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