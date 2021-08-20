Erdek'te Yaz Kur'an kursları sona erdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde merkez ve bağlı kırsal mahallelerde açılan Yaz Kur'an kurslarında toplam 228 öğrenciye eğitim verildi.

Erdek'te toplamda 228 öğrencinin eğitim verildiği Yaz Kur'an Kursu eğitiminin verildiği kurs sayısı ise 28 oldu. Bu kursların 5 ‘i Erdek merkezde olmak üzere 25'i ilçe müftülüğüne bağlı camilerde, 3'ü de Kur'an kurslarında gerçekleştirildi.

ilçe müftülüğünden 2021 yılı Yaz Kur'an kursları hakkında yapılan açıklamada; “Merkezde eğitim veren 5 kursumuzda toplam 81 öğrenci ve diğer kırsal mahallelerde ise 147 öğrenci bulunmaktadır. Yaz Kur'an kurslarımız 5 Temmuz 2021 tarihinde eğitim faaliyetine başlamış olup, bugün sona erecektir” ifadelerine yer verildi.