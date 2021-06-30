Erdek'te yeni başkan Burhan Karışık

Hüseyin Sarı'nın görevine son verilmesinin ardından Erdek Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde “Millet İttifakı”nın adayı Burhan Karışık meclis üyelerinden 9 oy alarak yeni başkan seçildi.

Erdek Belediye Başkanlığına 'Millet İttifakı' adayı, CHP'li Burhan Karışık seçildi. Karışık 9 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Ali Yağcı'ya 6 oy çıktı. Belediye başkanlığı için üç turlu seçim yapıldı. Her üç turda da 9 oy alıp, CHP ve İYİ Parti'den oluşan “Millet İttifakı” adayı CHP'li Burhan Karışık, Erdek Belediye Başkanlığına seçilirken, “Millet İttifakı” adayı AK Parti'li Mehmet Ali Yağcı ise 6 oy aldı.

Seçimin ardından Belediye Başkanlığına seçilen Burhan Karışık, “Bana bu görevi layık görenlere teşekkür ederim. Erdek'e en iyi hizmeti vermeye çalışacağım” dedi.

Burhan Karışık, 25.01.1959´da Erdek´te doğdu. Politikaya Anavatan Partisi´nde başlayan Karışık, bir dönem bu partiden Erdek Belediye Meclisi üyeliği yaptı. Ardından bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde meclis üyeliğini yürüten Karışık, daha sonra CHP'ye geçti.