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Erdek'te yeni hükumet binası için yer aranıyor

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, ilçenin yeni bir hükumet binasına ihtiyacı olduğunu açıkladı.


Yıllardır kaymakamlık ve adliyenin iç içe bir ortamda görev yapmanın zorluğunu yaşadığını belirten Çalık, “Halen içinde bulunduğumuz bu tarihi binanın restore edilmesi için harcanacak para konusunda bir araştırma yaptırdık. 4 milyon 200 bin lira gibi bir paranın gerektiği ortaya çıktı. Bu gerçekten çok bir para. Şimdi yeni bir yer arayışı içindeyiz. Belediyemizden yer istedik. Şu anda kamyon garajının yanında, 2 dönümlük bir yerin yeni hükumet binası yapımı için verilmesini talep ettik” şeklinde konuştu.

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