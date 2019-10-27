Erdek'te zeytin alım kampanyası başladı

Kooperatifin Gedeve mevkinde bulunan lisanslı depolarında, İmam İrfan Güngör tarafından okunan duanın ardından kesilen kurban ile zeytin alım kampanya dönemi başladı. Kurban kesim töreninde açıklama yapan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol ve yönetim kurulu üyeleri kampanyanın hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Kooperatife bu yılın ilk ürününü teslim eden üretici ortak, 352 kilo zeytin teslimatı ile Erdek İlçesi kırsal Turan Mahallesi çiftçilerinden Nejat Akbay oldu. Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından ilk günde üretici ortaklardan 24 bin 667 kg. zeytin alımı yaptı.