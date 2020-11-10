Erdek'te zeytin alımları sürüyor

Erdek'te 2020/2021 iş yılına ait zeytin alım kampanyasını Covid 19 tedbirlerini dikkate alarak gerçekleştiriyor.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak 2020/2021 zeytin alım kampanyasını 26 Ekim 2020 tarihinde başlatan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, dün itibari ile üretici ortaklarından toplam 487 bin kilo zeytin aldı. Bu alınan zeytinin 400 bin kilosu Gemlik tipi, 87 bin kilosunun yağlık olmak üzere toplam 487 bin kilo olduğu öğrenildi.

Marmarabirlik'e bağlı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, bu almış olduğu ürüne karşılık ortaklara yaklaşık olarak 4 milyon 186 bin lira ödeme yapacak. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 26.10.2020 ile 30.10.2020 tarihlerinde ürün teslim eden ortaklara, teslim ettiği ürün bedelinin yüzde 50'sini ise Ziraat Bankasında ki hesaplarına yatırdı.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol yaptığı açıklamada, “26 Ekim 2020 tarihinde başlayan ürün alımlarının bugüne kadar 674 bin kilo zeytin miktarına ulaştığını alınan zeytinin ortalama olarak 8 lira 60 kuruş olduğunu söyledi.

Ortakların, 2020/2021 iş yılına ait verdikleri rekolte beyannamelerinde, 10 milyon 200 bin ton kilo zeytin ürünü teslimatı taahhüdünde bulunduklarını hatırlatan Şenol, Erdek Merkez'den 2, Gedeve Mevkii ile kırsal mahaller Ocaklar, Düzler, Aşağıyapıcı, Karşıyaka ve Ballıpınar dahil olmak üzere toplam 9 elektronik kantarda alımların devam ettiğini bildirdi.

Başkan Şenol, zeytin eleme makinesi bulunmayan müstahsilin kooperatif deposunda bulunan eleme makinesinden, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak zeytinlerini seçebileceklerini belirtti.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi üretici ortakların, Covid 19 tedbirlerini dikkate alarak maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyarak zeytin teslimatında bulunmaları dikkat çekti.