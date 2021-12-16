Erdek'te zeytin hasadında sona gelindi

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nden yapılan açıklamaya göre, zeytin alımlarının kooperatifin sadece Gedeve Bölgesi'ndeki depolarında 08.00-20.00 saatlerinde devam edeceği bildirildi. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından 25 Ekim 2021 günü başlatılan ürün alımlarında üretici ortaklardan bugüne kadar 5 milyon 525 bin 354 kilo zeytin alımının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, çoğu müstahsilin zeytin hasadını tamamladığını belirterek, hasadın meralarda devam ettiğini söyledi. Zeytin alımlarının kampanya boyunca İkisi Erdek merkez olmak üzere 16 alım yerinde devam ettiğini ifade eden Şenol, “Bugüne kadar 3690 ortağımız 5 milyon 525 bin 354 kilo zeytin teslimatında bulundu. Satın alınan ürün bedeli 55 milyon 779 bin lira olup, 9 Aralık 2021 Perşembe günü üreticilerimize yapılan ödeme ile toplamda 26 milyon lira ödeme yapılmış oldu” dedi.