Erdek'te “Zeytin hastalıkları ve zararlıları” konulu seminer verildi

Erdek'te zeytin üreticilerine Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri tarafından seminer verildi.

Erdek merkez ve bağlı kırsal mahallelerde zeytin üreticiliği yapan çiftçileri ‘Zeytin hastalıkları ve zararlıları' konularında daha fazla bilinçlendirilmek amacıyla Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erdek Ziraat Odası ve S.S. 162 Sayılı Zeytin Tarım Satış Kooperatifi ortaklığında ilçemizde seminer düzenlendi. Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Ümran Akkan, Dr. Barbaros Çetinel, Damla Ertimurtaş ile Birol Mıhçı, seminere katılan zeytin üreticilerini zeytin hastalıkları ve zararlıları konularında bilgilendirdi.

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, seminerden önce yaptığı konuşmada, bu seminer için salonda bulunan üreticilere ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli personele teşekkür etti.

Seminere, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden katılan Ümran Akkan, “Zeytin Sineği ve zeytinde zararlı böcekler” konusunu işlerken, Dr.Barbaros Çetinel, “Zeytinde mantar hastalıklar ve halkalı leke ile nasıl mücadele yapılır? ve Damla Ertimurtaş, zeytinde bakterilerin oluşturduğu hastalık konusunda üreticileri bilgilendirirken, seminerin son bölümünde Birol Mıhçı, zeytinde biyoteknik mücadele yöntemleri konularında bilgilerini slayt gösterisi eşliğinde ayrıntılı bir şekilde anlattı. Seminerin sonunda üreticilerin soruları da yanıtlandı.