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Erdek'te zeytin yevmiyeleri belirlendi

Erdek Ziraat Odası, 2020-2021 sezonu zeytin toplama işçi ücretlerini günlük 80 ila 140 lira olarak belirledi.


Ziraat Odası, bu yılki zeytin hasat mevsimine ait zeytin toplama işçilik günlük yevmiye miktarlarını belirledi.


Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör tarafından yapılan açıklamada, “2020/2021 zeytin hasat dönemine girdiğimiz şu günlerde zeytin üreticisinin yoğun isteği üzerine çalışan kadın ve erkek yevmiyeleri konusunda yapılan piyasa araştırmasında hasat döneminde meralar iş günü fazla olan üreticiler kadın 80 lira, erkek 120 lira, tarak kullanan erkek 130 lira, büyük makine kullanan 140 lira, gece seçmesi 4 saat kadın 40 lira olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.


Zeytin hasat çalışmalarının korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, “2020/2021 hasat dönemi tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” diyerek sözlerine ekledi.

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