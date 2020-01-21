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Erdek'ten ‘Birlik” mesajı verdiler

Marmarabirlik’e bağlı Mudanya, İznik ve Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatiflerinin başkan ve yöneticileri, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Marmarabirlik'e bağlı Mudanya, İznik ve Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatiflerinin başkan ve yöneticileri, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'ni ziyaret etti.


Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyeleri Enis Edin, Mustafa İlgen, Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız ve yönetimi, İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Bulut ve yönetimi ile Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Özçakır ve yönetiminin yer aldığı ziyaret, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nde gerçekleşti.


Konuklarını kapıda karşılayan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol ve yönetimi, kooperatifin geçtiğimiz günlerde yapılan mali genel kurulunun ardından kendilerine böyle bir ziyaret yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Şenol'un ardından söz alan Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, birlik ve beraberliğinin hiç bir zaman bozulmayacağını belirterek, her zaman muhalefet yapmak için birilerinin çıkacağını söyledi.


Kongrelerde sağduyunun hakim olmasının önemine değinen Yıldız, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Mali Genel Kurulu'nda, ‘İBRA' edilmemesi yönünde çıkan kararla yönetim kadrosunun düşmeyeceğini dile getirip, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim kadrosunun görevlerinin başında olduğunu açıkladı.

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