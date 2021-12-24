Erdek'ten Paşalimanı ve Marmara'ya seferleri başlıyor

Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara Hattı'nda araç ve yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ, yeni yılda iki yeni hatta daha hizmet vermeye başlıyor.

GESTAŞ şirketi Erdek'ten Avşa-Marmara Adası-Paşalimanı Adası-Ekinlik adaları arasında yapılan seferlere, Güney Marmara Hattı'nda, gemi sayısı ve hat sayını arttırıyor. Yeni yılla birlikte, ikinci bir gemiyi hizmete sokarak Narlı-Paşalimanı Adası (Balıklı), Narlı-Marmara Adası seferlerini gerçekleştirecek.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada haftanın her günü, saat 08 ve 15.30'da Narlı'dan Marmara Adası'na, saat 11 ve 17'te de Marmara Adası'ndan da Narlı'ya seferler düzenlenecek. Narlı-Paşalimanı Adası (Balıklı) seferleri ise şöyle: Narlı'dan kalkış 13 ve 20, Paşalimanı Adası (Balıklı)'dan kalkış 14 ve 21'de olacak.

Erdek İskelesi kalkışlı olarak Marmara Adası ve Paşalimanı Adası'na yapılan sefer süreleri, bu yeni hatla birlikte bu iki adaya olan yolculuklarda ki sefer süreleri yarıya inecek. Narlı'dan Paşalimanı Adası 25 dakika, Narlı'dan Marmara Adası ise 45 dakika sürecek. Erdek'in 13 km uzağında yer alan Narlı, ilçenin özellikle Paşalimanı Adası'na en yakın kıyısı konumunda bulunuyor.