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Erdek'ten pis kokular geliyor

Balıkesir’in oksijen deposu Kapıdağ Yarımadası’nda bulunan ilçesi Erdek’te çöp skandalı yaşanıyor.

Balıkesir'in oksijen deposu Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan ilçesi Erdek'te çöp skandalı yaşanıyor. Yerel seçimlerde 'Temiz bir Erdek için' sloganı ile yola çıkan Erdek Belediyesinin çöp dağları ilçeye gelen tatilcileri rahatsız etti. Vatandaşların tepki gösterdiği çöp yığınlarının pis koku ve sinek ürettiğini söyleyen yöre sakinleri, Erdek Belediyesini göreve davet etti.


Balıkesir'in Erdek ilçesinde tatilini geçiren vatandaşlar CHP'li Erdek Belediyesi'ne tepki gösterdi. İlçe merkezinde ve ilçeye bağlı kırsal tatil bölgelerinde çöp toplama görevini yerine getiremeyen belediyeye büyük tepki var. Ocaklar ve Turan başta olmak üzere Kapıdağ Yarımadası'nın doğal güzelliklerini görmek için gelen turistlerin konteynırlardan taşmış çöp dağları ile karşılaşması tepkiyi de beraberinde getirirken, başkanlık makamı ise sessizliğini koruyor.

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