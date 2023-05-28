Erdoğan sevgisi sel oldu

Balıkesir'de seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesini kutlayan binlerce vatandaş 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda buluştu. Bayrak sallayan ve şarkılar söyleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sevgi gösterilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen binlerce vatandaş Balıkesir Valiliği önünde bulunan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda buluştu. Ellerinde Türk bayrakları ile sokaklara çıkan vatandaşlar, seçim şarkılarını da hep bir ağızdan söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir'e yerel yönetici olarak 9 yıldır hizmet ediyorum ve bu şehirle gurur duyuyorum. En çok gurur duyduğum şey Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmak. Balıkesir'e teşekkür ediyorum. Bizleri 20 yıldır destekleyen Balıkesir'e gecesini gündüzüne katan mahalle başkanımızdan sandık görevlimize, kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza, il ilçe yöneticilerimize, gönülden oy verenlere, milletvekili adaylarımıza, Cumhur İttifakımızın paydaşına her birine teşekkür ediyorum. Türkiye yüzyılı hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ise zafer kutlamalarında AK Parti'nin seçim şarkısı olan 'Doğruya Doğru' şarkısını bir süre vatandaşlarla birlikte söyledi. Başkan Başaran, seçimde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşlar uzun süre şarkılar söyleyip, Türk bayrakları sallayarak seçim kutlamasında bulundu.