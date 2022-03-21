Erkan Taşkıran, Bandırmaspor'a 72 bin TL ödeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, Bandırmaspor tarafından futbolcu Erkan Taşkıran'a 59 bin TL ödenmesine yönelik verdiği kararı Tahkim kurulu bozdu. Kararın ardından Taşkıran, Bandırmaspor'a 72 bin TL ödeyecek.

Bandırmaspor'dan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuran Erkan Taşkıran'a kötü haber geldi. Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, Erkan Taşkıran'a, 59 bin 269 TL ödenmesine ilişkin kararını bozdu. Kararın ardından Taşkıran, gecikme ve avukatlık bedelleriyle birlikte Bandırmaspor'a yaklaşık 72 bin TL geri ödeme yapacak.

Erkan Taşkıran, 2019-2020 sezonunda Bandırmaspor'dan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurmuştu. Taşkıran'ın müracaatını değerlendiren Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Bandırmaspor'un 59 bin 269 TL ödeme yapmasına karar vermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bandırmaspor, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararını Tahkim Kurulu'na taşımıştı.