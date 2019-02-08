Erken tanı ile kanseri yenmek mümkün

Kanser hastalığının tedavisinde erken teşhisin yaşamsal bir önem taşıdığını belirten Bandırma Özel Royal Hastanesi Başhekimi Ahmet Sağıroğlu “Erken tanı konulan kanser hastalarının tedavisinde başarı oranı çok daha yüksek oluyor. Hastanemiz bu konuda oldukça başarılı olarak oldukça yol almış durumda. Personel ve teknik imkânlarımız kanser hastalıklarını erken teşhis etme konusunda ileri bir noktada bulunuyor. Her türlü kanser ameliyatlarını hastanemizde başarı ile yapıyoruz. Kanser hastalığı ile ilgili olarak yapılan tahlillerden ise herhangi bir ücret alınmıyor. Gelişen teknoloji ve tıbbi olanaklar ile artık kanser hastalığı çok daha kolay ve erken teşhis edilebiliyor” dedi.

Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Uzmanı Tuğçe Karaçay, kanserin maddi ve manevi yönden uzun süreli bir mücadele gerektiren bir hastalık olduğunu ifade etti. Erkeklerde en sık görülen kanser türünün akciğer ve prostat kanseri olduğunu belirten Tuğçe Karaçay “ Kadınlarda ise en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda bağırsak kanseri üçüncü sık görülen kanser türüdür. Çocukluk çağı kanserlerinde lösemi en sık görülen kanser çeşididir. Günümüzde kanser yüzde 30-50 oranında önlenebiliyor. Erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilirse bu oran daha yükseliyor. Kanser hastalığının en bilinen nedeni tütün kullanımıdır. Tütün kullanımının, ağız akciğer, karaciğer, mide, yumurtalık kanseri olmak üzere yaklaşık 15 farklı kanser türüne neden olduğu tespit edildi. Sağlıklı bir diyetle, sağlıklı kiloyu koruma fiziksel aktif olmakla hastalıktan korunabilir. Kanseri erken teşhis etmek neredeyse her zaman hastalığı tedavi etmeyi ve hatta iyileştirmeyi kolaylaştırır. Herkes belli zaman aralıklarıyla Erken Teşhis Tarama ve Eğitim merkezlerine ( KETEM ) gitmelerini öneriyorum" şeklinde konuştu.

Üroloji Uzmanı Onur Yıldırım, ürolojik kanserler içinde en sık görüleni prostat kanseri olduğunu belirterek “Erken tanıda kanda PSA bakılması önemlidir. 50 yaş üzeri her erkek yılda 1 kez PSA testi yaptırmasını öneriyorum. Hasta idrarında kanama görüyorsa mutlaka vakit kaybetmeden uzaman muayene olması gerekiyor. Böbrek ve böbrek kanalını ilgilendiren kanserler genellikle belirti vermez. Testis kanseri oldukça nadir görülen kanser türüdür. En önemli bulgusu testiste oluşan ağrısız ve dokunulduğunda kaya gibi sert ve düzensiz sınırlı kitle hissedilmesidir“ dedi.

Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahi Uzmanı Duygu Baykal ise açıklamalarında şunları kaydetti: “Diğer tüm kanserler gibi gerek beslenme bozuklukları, gerek çevre koşullarıyla birlikte tanı yöntemlerinin artmasıyla beyin ve omurilik tümörlerini tespit edilebilir hale geldi. Beyin tümörlerinin en büyük şikâyeti baş ağrısıdır. Bütün baş ağrısı da tümör anlamına gelmemektedir. 3 gün süren ve ağrı kesiciye yanıt vermeyen, kişinin günlük hayatını olumsuz etkileyecek baş ağrısı varsa yeni tetkikleri akılda bulundurmak gerekmektedir. İleri tetkik sonrası erken tanı koyabilirsek, erken tanı ile müdahale sonrasında ameliyat sonrası hayat kalitesindeki artışı daha da çok elde edebiliriz. Bunun dışında omurilik tümörlerinde bazı yanlışlar var. Boyun ağrısı veya sırt ağrısı olacak diye bir şart yok, ama şunu akılda bulundurmak gerekiyor. Beyin tümörlerinde bacaklarda ağrı olmak zorunda değil. Ağrısız tepki bacak uyuşukluğu varsa mutlaka omurilik tümörü akılda bulundurmak gerekir. En kısa zamanda doktor kontrolüne gelmesi gerekmektedir”