Ersoy akıllı şehirler toplantısına katıldı

Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy Ankara'da düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programına katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer ilçe belediye başkanları ile birlikte toplantıya katılan Başkan Emin Ersoy toplantının verimli olduğunu ifade ederek “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan programda belediye başkanı arkadaşlarımıza yönelik şehirlerin değişimi ve kimlik kazanma noktasında önemli bilgileri paylaştı” dedi.

Başkan Emin Ersoy “Her şehir kendi için bir kimlik medeniyet taşır, bu bağlamda bizler yöneticiler olarak görev süremiz içinde hizmet ettiğimiz şehirlerimizin dokusunu bozmadan bizlere emanet edilen şehirleri yeni nesillere bırakmalıyız. Hükumetimiz bu konuda 17 yıldır tüm hassasiyetini göstermektedir. Yurt dışında gerekse yurt içinde şehirlerdeki tarihi yapıtların restore çalışmalarını sürdürmektedir.”dedi.

Başkan Emin Ersoy “Havran'da tarihi Hocazade Abdurrahim Efendi konağı restore edilip Kent Müzesi olarak hizmete açıldı. Restorasyon çalışması devam eden bir başka Terzizade Konağımız'da çalışmalarda sona gelinmek üzere. Sokak iyileştirme çalışmamız tamamlandığında Havran kimlik kazanan bir ilçe haline gelecek.” dedi.