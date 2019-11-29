ESAS 10burda AVM'de “birlik ve beraberlik şenliği”

Esas 10burda AVM'de düzenlenen mini futbol turnuvasıyla futbolun evrensel bütünleştiriciliği çatısı altında 50 yaş ve üstü Balıkesirli eski amatör futbolcular birlik ve beraberlik şenliği havasında bir organizasyon düzenlediler.

Balıkesir Futbol Masterlarının çözüm ortağı olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projesinde 50 yaş üstü ve Balıkesirli eski amatör futbolcuların oluşturduğu 4 takımın mini turnuvada karşı karşıya geldi. Belediye Master, Harb-iş, DSİ ve Fenomenler 80'ler takımları kendi aralarında 15'er dakikadan tek devre usulü karşılaştı. Kağıt üzerinde kazanan takım Harb-iş olsa da birlik ve beraberliği sahaya tüm heyecanıyla yansıtan master futbolcuların tamamı şampiyonluk apoletini taktı.

Müsabakaları eski Süper Lig hakemi Aytekin Durmaz ve eski Balıkesir İl hakemlerinden Yılmaz Arkun yönetti.

Müsabakaların ardından Balıkesir Futbol Masterları Derneği Basın Sözcüsü Mutlu Tanrıkulu yaptığı kısa konuşmada organizasyon ortağı Esas 10burda AVM yönetim kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murat Sönmez'e katkılarından ötürü teşekkür etti.

Balıkesir Futbol Masterları Derneği Basın Sözcüsü Mutlu Tanrıkulu konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Master ruhuna yakışır bir turnuva oldu kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Centilmence müsabakalar oynadık. Buradaki bütün amacımız birlik ve beraberliğin pekişmesiydi. Futbolun evrensel bütünleştiriciliği çatısı altında şehrimizde futbola emek veren yeşil sahalarda hatta tozlu sahalarda o tozu yutan ağabeylerimizi burada görmek bizlere büyük sevinç yaşattı. Sanılanın aksine bu turnuvada 1.ci 2. 3.4. yok. Burada şampiyon Belediye masterlar, burada şampiyon Harb-iş, burada şampiyon DSİ, burada şampiyon Fenomen 80'ler burada şampiyon masterlar ruhu birlik ve beraberlik oldu. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu yapmakta Balıkesir Futbol Masterları Derneğinin katkısı olduğu kadar Esas 10burda AVM'nin yönetim kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murat Sönmez'in de büyük emekleri oldu. Ona da çok teşekkür ediyoruz.”

Turnuvanın sonunda tüm takımlara kupa verilirin etkinlik toplu aile fotoğrafıyla sona erdi. Etkinliğin sonrasında ise Masterlar ve aileleri yemekte bir araya geldi.