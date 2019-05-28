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Eşi fotoğrafını çekti, kendi resmini yaptı

Emekli öğretmen Meltem Ertürk’ün eşinin çektiği fotoğraflardan oluşan ilk kişisel resim sergisi, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından açıldı.

Emekli öğretmen Meltem Ertürk'ün eşinin çektiği fotoğraflardan oluşan ilk kişisel resim sergisi, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından açıldı.


7'nci karma, ilk kişisel resim sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Meltem Ertürk resimlerinde; köy evleri, eşi Dr. Coşkun Ertürk'ün çektiği fotoğraflardan esinlenerek yaptığı resimler, deniz altı görüntülerinden yaptığı esinlenmelere yer verdiğini belirtti. Ertürk, “Sanatla iç içe bir ailenin ferdi olarak yetiştim. Lise yıllarımdan beri resim sanatına ilgim ve yeteneğim var. Teyzelerim resim öğretmeni, babam mimar. 2006 yılında öğretmenlik mesleğinden emekli olduktan sonra profesyonel resim eğitimi alarak yağlı ve suluboya çalışmaları yaptım. Sanat ilgim aileden geliyor. Sergime gelen tüm dostlarıma, sanatseverlere ve destekleri için sevgili eşim Dr.Coşkun Ertürk'e çok teşekkür ederim” dedi. Başkan Arslan ise, "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır tezi burada, her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır olarak değişikliğe uğradı"diyerek ”Edremit'te açılacak olan bir sanat galerisi, Türkiye'ye katkı sunacaktır. Hedefimiz Edremit'e böyle bir galeri kazandırmak” ifadelerini kullandı.

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