İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Işıl Çetkin Aydın toprağa verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Işıl Çetkin Aydın toprağa verildi.


İddiaya göre, Hakkı Aydın ve eşi Işıl Aydın belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başlamıştı Tartışma sonrasında çıkan bıçaklı kavgada Hakkı Aydın yaralanırken, eşi Işıl Aydın aldığı bıçak darbeleri ile hayatını olay yerinde kaybetmişti. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilmişti. Olayda hayatını kaybeden Işıl Çetkin Aydın'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemi sonrasında aileye teslim edildi. Cenaze Edremit'in Kırsal Bostancı Mahallesine getirildi. Aydın, Bostancı Köy Camiinde ailesi, sevenleri ve iş arkadaşlarının katıldığı cenaze namazı sondasında Bostanca Mezarlığında toprağa defnedildi. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.