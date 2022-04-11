Eşini ve çocuğunu öldürmüştü, hastanede hayatını kaybetti organları bağışlandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde eşinin ve 4 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep olan F.A., olay sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. F.A.'nın organları ise bağışlandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde eşi Bilge A. (33) ve 4 yaşındaki oğlu Muhammet Tahir'i öldüren baba F.A., kendisinin de yaralandığı olay sonrasında hastaneye kaldırıldı. Bilge A. ve oğlu Muhammet Tahir olay sonrasında toprağa verilirken, F.A.'nın ise tedavisi devam ediyordu. Olayın üzerinden geçen 8 günün ardından F.A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Olay

Balıkesir'in Susurluk ilçesi kırsalında ikamet eden aileden bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma ekipleri anne ve oğlunu yerde hareketsiz halde bulurken, baba F.A.'yı yaralı halde buldu. Yapılan incelemelerde, Bilge A. ve oğlu Muhammet A.'nın tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Anne ve oğlunun cesedi Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba F.A. da hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, beyin ölümü gerçekleşen hastalarda uygulanan prosedür, F.A. için de uygulandı. F.A.'nın organlarının bağışlanması konusunda ailesi ile temasa geçildi. Bağış işleminin başlaması ile Düzce Üniversitesi ve Bursa Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi'nde gelen doktor heyeti, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde ameliyata girdi. F.A.'nın böbrekleri ve karaciğeri alınarak, organ bekleyen hastalara iletilmek üzere hastaneden gönderildi.