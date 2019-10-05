Eski Baruthane Millet Kıraathanesi olacak

Altıeylül ilçesi Millet Kıraathanesi'nin ilkini Plevne Mahallesi İsmail Akçay Parkı içinde hizmete sunan Altıeylül Belediyesi, ikinci ve üçüncü Kıraathaneler için kolları sıvadı. Başkan Avcı, Eski Baruthanenin Millet Kıraathanesi olacağını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Plevne mahallesinde yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda ilk kıraathanenin İsmail Akçay Parkı'nda inşa edildiğinin altını çizdi. Dinkçiler Mahallesinde bulunan eski baruthanenin Altıeylül'ün ikinci Millet Kıraathanesi haline geleceğini müjdeleyen Başkan Hasan Avcı, uygun alanlarda Millet Kıraathaneleri oluşturacaklarını söyledi. Okuma alanları ve kütüphanesi ile değerli bir proje olan Millet Kıraathanelerine vatandaşların sahip çıkması gerektiğini söyleyen Avcı projeler hakkında şunları söyledi; “ İlk Millet Kıraathanemizi açmış olduk. Güzel bir park ve kıraathaneyi ilçemize kazandırdık. Vatandaşlarımız da yoğun bir şekilde kullanıyor. Devletin birlikteliği ile oluşturulmuş bir çalışma alanı oldu. Milli Kütüphaneler Genel Müdürü ile yaptığımız görüşme sonucu Altıeylül'ün ilk ilçe kütüphaneside burası oldu. 13 bin kitapla kütüphanemizi vatandaşımızın hizmetine sunduk. Ayrıca İsmail Akçay Parkı içinde farklı konseptlerde çocuk oyun gurupları yerleştirdik. Arzu ediyoruz ki yapılanlar evladiyelik olsun. Vatandaşlarımızın bu hizmetlere sahip çıkmasını rica ediyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren de güvenlik olarak burada yer alacağız” dedi.

Avcı, “2023 yılına kadar 10 Millet Kıraathanesi yapacağız”

Altıeylül İlçenin ikinci ve üçüncü Millet Kıraathanesi için çalışmaların başladığını belirten Başkan Avcı hedeflerinin 2023'e kadar 10 adet Millet Kıraathanesi yapmak olduğunu dile getirdi. Avcı sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Bu yıl iki adet daha, seneye de iki adet Millet Kıraathanesi inşa etmek istiyoruz. 2023'e kadar hedefimiz 10 Millet Kıraathanesi. İki tane millet kıraathanesinin çalışmasını hâlihazırda sürdürüyoruz. Birincisi; Dinkçiler mahallemizde bulunan eski baruthane binasında yapacak olduğumuz kıraathane. Var olan 3 bin 750 m2 ‘lik bir parkın yanında tarihi ve güzel bir alanda çalışma yapıyoruz. Orası 300 m2 kafeterya, 150 m2 kütüphane olacak. Sosyal birimlerle birlikte atıl olan bu yeri canlandıracağız. İki parkı birleştirdiğimizde 8 dönümlük yeni bir yaşam alanı Dinkçiler, Hacıilbey, Kasaplar ve Altıeylül mahallerimizdeki vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. İkincisi; Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı. Cuma pazarı yanında yapılan projenin şu an kabası bitti, tesisatları döşeniyor ve sıvaları yapılıyor. 3,5 dönümlük bir alanda oluşturulacak. Bin 300 m2 inşaat alanı olan projenin bodrum katında Altıeylül Belediyespor'a tahsis edeceğimiz, tekvando, judo gibi spor dallarında idman yapan çocuklarımızın faydalanabileceği 300 m2 lik bir bölüm olacak. Zemin katta 300 m2 restoran- kafeterya - sosyal birimler olacak. Birinci kat 340 m2 kütüphanesi olacak. Teras katta ise mahallemize bir Kuran Kursu kazandırmayı planlıyoruz. Buranın açılışını da 2020 sonbaharında yapmayı düşünüyoruz” dedi