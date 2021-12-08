Eski Başkan Nural'dan arıtma tesisi uyarısı

Erdek'in eski belediye başkanı Hamit Nural, Erdek'e Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan kanalizasyon ve arıtma tesisinin yer seçiminin yanlış olduğuna dikkat çekti.

Erdek'te iki dönem belediye başkanlığı görevi yaptığını, siyaseten değil, sadece Erdek'in çıkarlarını gözeterek konuştuğunu vurgulayan Nural şunları söyledi:

“Bütün dünyada çöplük, arıtma tesisleri gibi yerler kentlerin doğusuna veya batısına yapılır. Oysa Erdek'teki arıtma tesisi nedense kentin kuzeyine, salhane, buzhane bölgesine yapılıyor. Bu yer, en çok 20 yıl içinde Erdek'in içinde kalacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek'in geleceğiyle oynuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin, arıtma tesisi yerinin yanlış olduğunu belirtecek uzmanları yok mu? İnsan şaşırıyor.”

1989-1999 yılları arasında Erdek Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Nural, “Benim dönemimde, Erdek'e gelecekte yapılacak arıtma tesisi için kentin batısında, ilçeye 9 kilometre uzaklıkta yer ayrılmıştı” dedi. Nural, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerini bir kez daha uyarıyorum. Bu yanlıştan dönmeniz gerekir” diye konuştu.