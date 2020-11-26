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Eski Belediye Başkanı koronaya yenik düştü

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Yüreğil mahallesinde 2004-2014 dönemlerinde belde belediye başkanlığı yapan 2014-2019 döneminde Sındırgı Belediyesi meclis üyesi ve belirli bir dönem başkan yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Akar korona virüse yenik düştü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yüreğil mahallesinde 2004-2014 dönemlerinde belde belediye başkanlığı yapan 2014-2019 döneminde Sındırgı Belediyesi meclis üyesi ve belirli bir dönem başkan yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Akar korona virüse yenik düştü.


1955 doğumlu Akar bir süredir Kovid-19 tedavisi görüyordu. Kronik rahatsızlıkları da olduğu bilinen iş adamı ve eski başkan korona virüs mücadelesini kaybederek sevenlerini yasa boğdu. Kovid-19 vakalarının son günlerde büyük bir yükselişe geçtiği ilçede durumun ciddiyeti bir kez daha gözler önüne serildi. Sındırgı'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da yükselişe geçti. İlçe genelinde de tedbirler ve denetimler sıklaştırıldı.

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