Eski Belediye Başkanına silahlı saldırı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir önceki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Hüseyin Yakar, sabah saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Hüseyin Yakar, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde evinin öündeki park halindeki aracına binen Gönen eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, kendisine yaklaşan bir kişi tarafından vuruldu. İddiaya göre, şüpheli 'Sen beni tanıyor musun' dedi ve ardından silahını çekerek Hüseyin Yakar'a 3 el ateş etti. Saldırıda yaralanan Yakar, Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekiplerince saldırının meydana geldiği Kurtuluş Mahallesi 145. Sokak'ta incelemeler yapıldı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.