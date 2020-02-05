İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski Belediye Başkanına silahlı saldırı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir önceki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Hüseyin Yakar, sabah saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir önceki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Hüseyin Yakar, sabah saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Hüseyin Yakar, hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde evinin öündeki park halindeki aracına binen Gönen eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, kendisine yaklaşan bir kişi tarafından vuruldu. İddiaya göre, şüpheli 'Sen beni tanıyor musun' dedi ve ardından silahını çekerek Hüseyin Yakar'a 3 el ateş etti. Saldırıda yaralanan Yakar, Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekiplerince saldırının meydana geldiği Kurtuluş Mahallesi 145. Sokak'ta incelemeler yapıldı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.